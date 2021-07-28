في واقعة غريبة.. الزمالك يظهر في منافسات أولمبياد طوكيو «صور»

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أقيمت اليوم الأربعاء، منافسات كرة اليد بين المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وفي واقعة غريبة ومثيرة للجدل، ظهر قميص فريق الزمالك المصري في مباراة كرة اليد بين منتخبي إسبانيا ومنتخب البرازيل، وجاءت أحداث الواقعة بالتتابع:

واقعة مثيرة للجدل

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الصور التي أخذت أثناء منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، بين منتخبي إسبانيا والبرازيل، وظهر في الصور ارتداء منتخب إسبانيا لـ قميص فريق الزمالك، مما أثار الجدل حول هذا الموضوع وبالبحث العكسي الذي قام به دوت الخليج، كانت الحقيقة كالتالي:

التقى منتخب إسبانيا لكرة اليد مع منتخب البرازيل، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وارتدى منتخب إسبانيا قميص يشبه بدرجة كبيرة جدا زي فريق الزمالك.

قميص مغاير

وما تسبب في إثارة الجدل هو ارتداء منتخب إسبانيا في المباراة السابقة لـ تي شيرت مغاير للزي التي ارتداه لاعبو المنتخب الإسباني في مباراة اليوم أمام البرازيل.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.