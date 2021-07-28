/642703/رئيس-البرلمان-الليبي-أحذر-من-احتمال-ظهور-حكومة-موازية-في-الشرق

حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من عودة البلاد إلى المربع الاول واضطرابات عام 2011 إذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية ، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقال عقيلة صالح في تصريحات لوكالة رويترز : لا نريد أن نرى مزيدا من الانقسام، وأحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق.

تحذير هام من رئيس مجلس النواب فى ليبيا

وأوضح صالح أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات الليبية وتحولت إلى حكومة طرابلس، وعليها الاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلتين.

وأكد صالح عدم الحاجة إلى ااجتماع أعضاء اللجنة الـ75،( لجنة الحوار السياسي) مضيفا: "لدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت أو المساومة"، موضحا أن ثمة صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.