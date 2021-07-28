/642701/وزير-الخارجية-التونسي-يطلع-الاتحاد-الأوروبي-على-مستجدات-الأوضاع-بالبلاد
أطلع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي نظراءه في عدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على مستجدات الأوضاع بتونس.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الجرندي مع وزارة خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي
بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأكد الجرندي عزم بلاده على المضي قدما في المسار الديمقراطي وفق قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة .
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد الماضي عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان
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