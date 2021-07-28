/642700/تونس-تظاهرات-تطالب-بمحاكمة-الغنوشي-وتصفه-بـ-السفاح-الإرهابي

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات

دوت الخليج يرصد تحقيقات تونس مع الأحزاب الممولة من الخارج

وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين مطالبين بمحاكمة رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، واصفين إياه في هتافتهم بالسفاح الإرهابي.

وبحسب الدالي فإن التحقيقات ستشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي، إضافة إلى القيام بالتحفظ على أموال المشتبه بتلقيهم دعما أجنبيا .

جاء ذلك في أعقاب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.