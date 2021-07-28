فى ختام دور الإنعقاد الأول..النائب عبد المنعم أمام يطالب بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب 

/642697/فى-ختام-دور-الإنعقاد-الأولالنائب-عبد-المنعم-أمام-يطالب-بتشكيل-لجنة-لمتابعة-تنفيذ-توصيات-مجلس-النواب

قال النالب عبد المنعم امام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل ، ان رغم عمر دور الانعقاد القصير لكنه كان مليئا بالعمل الشاق ، وقدم البرلمانى الشكر لرئيس مجلس النواب والأمين العام على ما بذلوه من مجهود طول فترة دور الانعقاد.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب عبد المنعم امام فى ختام دور الانعقاد الاول

فض دور الانعقاد الاول

ووجه النائب عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب ، الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى الجبالى، على أدائه الحكيم، ورصانته فى إدارة الجلسات، وانه استطاع تغيير صورة المحلس الذى كنا نسمع فيه كثير من الصراخ بلا عمل ، وأن المحلس كان معتاد على فكرة ان هناك جانبين هم جانب المعارضة ، وجانب الموالاة، وأنهم لا يتفقون ابدا على اى شىء ، ولكن بفضل إدارة رليس المجلس استطاع أن يعبر كثير من المطبات، وان نصل الى توافقات فى صالح المواطن المصرى.

الادوات الرقابية

وأضاف امام فى تصريح لـ " دوت الخليج"،أن بفضل إدارة الجبالى الرشيدة ، شعر المواطن لأول مرة ان لديه برلمان له وليس عليه، كما كان يحدث فى السابق، مشيرا إلى أن هذا البرلمان استطاع من خلال ٩٦١ طلب إحاطة تم مناقشتهم، و٣٣٠ سؤالا تم توجيه للحكومة ، وعدد يتجاوز ال ١٠٠٠ اجتماع داخل اللجان النوعية، فى المساهمة فى حل الكثير من المشاكل، وينتظر المواطن من المجلس الكثير فى باقى دور الانعقاد القادمة ، وان يخفف من مشاكل اشتراطات البناء ومعاناة الايجار القديم ، وان يستطيع المجلس أن يخرج بقانون المحليات، وان يعاد النظر فى عدد من الوزراء ، الذين لا يتعاونوا بالشكل الكافى مع النواب ومع مشاكل المواطنين .

اللجان النوعية

وطالب النائب عبد المنعم إمام ، بتشكيل لجنة لمتابعة كافة التوصيات التى تخرج من لجان المجلس النوعية ، والوقوف على مدى تطبيق هذه التوصيات، وكثير من الزملاء تحدثوا فى هذا الامر، ويجب أن ننظر اليه فى دور الانعقاد القادمة، بما يعود بالنفع والتأكيد ان كافة ما يصدر من المجلس يتم النظر فيه والعمل على إنهاءه بشكل واضح .