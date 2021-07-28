/642694/لجنة-الحكام-باتحاد-الكرة-تعلن-حكم-مباراة-الأهلي-وأسوان-بالدوري

كشفت لجنة التحكيم بالأتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في لقاء الدوري الممتاز، والذي يتولا قيادتها الدولي محمد عادل.

ويستعرض دوت الخليج حكم مباراة الأهلي وأسوان في الدوري الممتاز.

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نادي اسوان، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، الموافق 26 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة، ويمتلك في جعبته 55 نقطة، في المركز الثاني من أصل 25 مباراة، ويدخل أسوان المباراة ويقع في المركز السادس عشر، برصيد 25 نقطة، من أصل 27 مباراة.

الأهلي يختتم تدريباته

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الأربعاء، تدريباته استعداداه لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً ،الخميس، في بطولة الدوري حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

ممر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.