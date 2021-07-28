/642693/خلال-ساعات--الإعلان-عن-أسماء-حركة-التنقلات-لضباط-الشرطة

خلال الساعات القادمة الإعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، بعد عرضها على المجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لاعتمادها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية

باب تظلمات حتى 5 اغسطس المقبل

وسيتم فتح باب التظلمات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، بينما تنفذ القيادات الحركة في اليوم التالي مباشرة لإعلانها، بينما ينفذها الضباط بداية من 1 أغسطس المقبل.

حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية

وسوف تشمل حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية ترقية عدد من قيادات الصف الثاني والوسطى بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات، كما سيتمّ نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، كما ستشمل مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

قانون حركة تنقلات الشرطة

وتجرى حركة تنقلات الشرطة وفقالنص المادة 27 من قانون هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة في العام.

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد، التي تتم التنقلات بمقتضاها. كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التي ترد على هذه المدد.

ويجوز بناءً على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر حتى رتبة العميد. ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.