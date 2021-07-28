/642692/النائبة-ايلاريا-حارص-تحصل-على-دعم-لمحافظة-البحر-الاحمر-بأتوبيسات-تعمل-بالطاقة-النظيفة

قالت النائبة ايلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب انه تم الموافقة على الطلب المقدم الي وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن دعم محافظة البحر الاحمر بعدد ٤ أتوبيس نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة سواء بالغاز او الكهرباء لخدمة اهالى البحر الاحمر .

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول النائبة ايلاريا سمير بـ 4 اتوبيسات للبحر الاحمر

كراسة الشروط

وقالت النائبة ايلاريا سمير، انه تم مخاطبة سكرتير عام محافظة البحر الاحمر، بتحديد موعد لإيفاد لجنة من الجهاز للتنسيق مع المحافظة وعمل دراسة للخطوط و المسارات المطلوبة متضمنآ عدد السيارات و نوعية الخدمة و التسعيرة و ذلك لربط عاصمة المحافظة بأحيائها و مراكزها او ربطها بالمحافظات الأخرى و ذلك لإدراجها ضمن كراسة الشروط و المواصفات تمهيدًا لطرحها بين الشركات.

السلطتين التشريعية والتنفيذية

وتقدمت عضو مجلس النواب ايلاريا سمير بخالص الشكر و التقدير لوزير النقل الفريق كامل الوزير على التعاون المثمر و البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح المواطن .