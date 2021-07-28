/642689/ثورة-بين-جماهير-النصر-السعودي-للمطالبة-بالتعاقد-مع-محمد-الشناوي-صور

طالبت جماهير النصر السعودي إدارة النادي التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب وذلك بعد تألق اللاعب الأخير خلال منافسات أولمبياد طوكيو2020 والمساهمة في صعود الفراعنة لدور الثمانية من دورة الألعاب الصيفية، ويرصد تحيا مصرالتفاصيل.

وتصدر هاشتاج «الشناوي مطلب نصرواي» مواقع التواصل الإجتماعي عبر تويتر بعد تألق حارس عرين القلعة الحمراء خلال منافسات أولمبياد طوكيو خاصة أمام أستراليا في ثالث مواجهات الفراعنة.

جماهيرالنصر السعودي تطالب بالتعاقد مع محمد الشناوي

وقال أحد متابعي النادي السعودي: "مركز الحراسه مركر عانينا فيه كثير ، انت مقبل على دور الـ 16 في اسيا ومقبل على منافسه قويه في الدوري ، الاتحاد عنده قروهي وفرق معهم كثير الاهلي عندهم العويس ورغم كوارث دفاعهم الموسم ذا الا انه مقدم موسم جبار لذلك الشناوي مطلب للنصر".

وتابع أخر : " انتوا فعلًا السكواد بتاع الموسم الجديد الحاجة الوحيدة اللي ناقصاه حارس مرمى، أطالب الرئيس مسلى آل معمر بالتفاوض مع الأهلي لضم الشناوي".

وواصل أخر : "علشان تعرفو حجم التاثير اللي مسويه الشناوي مع ناديه والمنتخب ، جماهير الاهلي كلهم رافضين انه يطلع لانه باختصار النجم الاول ، بالنسبه لي حارس العمر والله".

جماهير النصر تناشد الإدارة بالتعاقد مع الشناوي

على جانب أخر تصدر محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأولمبي الصحف الأسترالية بعد تحقيق الفراعنة الفوز بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.

ويستعرض دوت الخليج ردود أفعال الصحف الأسترالية عقب تحقيق الفراعنة الفوز بثنائية دون رد:

صحيفة "ذا سيدني مورنيج" علقت قائلة: "حارس مصر محمد الشناوي تصدى لفرصتين لأستراليا، وعلي مصر أن تشكره على التأهل لربع النهائي".

وتأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو2020 بعد تحقيق الفوز على أستراليا بهدفيين دون رد في ثالث مواجهات المجموعة ، ليصعد برفقة اسبانيا متصدر الترتيب.

صحف أستراليا تعلق على تألق الشناوي

وتابعت صحيفة هيرالد صن: " انتهى حلم أستراليا بعد أن صدمت العالم بالهزيمة أمام مصر".

وواصلت "ذا إيدج : انهار منتخب أستراليا أمام مصر فإنتهى حلم طوكيوعلى يد المصريين".