/642688/كانت-مع-والدتها-لزيارة-جدها--النيابة-تأمر-بدفن-جثة-الطفلة-سجدة-في-كفر-الشيخ

صرح مدير نيابة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، ، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان الطفلة سجدة السيد أشرف صاحبة الـ 4 سنوات، من المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتى قتلت بقرية «الثمانين» التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، وعثر على جثمانها تحت بير سلم داخل جوال، بعد 24 ساعة من اختفائها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على طفلة داخل جوال تحت بير السلم

وكان تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باختفاء الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 سنوات، من قرية الثمانين التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وبعد عمليات البحث والتحرى تم العثور على الطفلة مقتولة وملقاة تحت بير سلم منزل جيران جدها، و على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى هناك، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تم استدعاء الجيران والأهل لسؤالهم بعدما عُثر على جثمان الطفلة موضوعا في "شوال تحت بير سلم المنزل المقابل لمنزل جدها".

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، بأن والدة الطفلة متزوجة فى مكان غير قرية الثمانين، وأنها كانت فى زيارة لأسرتها منذ أيام ومعها طفلتها « سجدة»، حيث اختفت الطفلة، وحرر ذويها محضرا بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالى مقتولة وموضعه فى جوال تحت بير سلم أحد الجيران.

كانت مع والدتها لزيارة جدها

جدير بالذكر توجهت الطفلة سجدة السيد أشرف، المقيمة بالمنصورة، مع والدتها لزيارة جدها من أمها، وكانت تلعب لكنها اختفت قبل 24 ساعة، من العثور على جثتها فى اليوم الثانى من اختفائها ،و أتضح سرقة قرطها الذهبي، وتم استدعاء أسرة الطفلة والجيران والمشتبه فيهم للإدلاء بأقوالهم.