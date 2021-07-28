وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الجيش اللبنانى لبحث علاقات التعاون العسكرى...

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى العماد / جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلاً البلدين .
وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بعمق العلاقات التى تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية ، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية .
من جانبه أشاد قائد الجيش اللبنانى بدور مصر الرائد فى المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية فى تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومى .
وكانت قد أجريت مراسم إستقبال رسمية لقائد الجيش اللبنانى بمرافقة الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .
كما إلتقى الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العماد /جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى ، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التى تحظى بإهتمام الجانبين المصرى واللبنانى فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.
حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة .
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