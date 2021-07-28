محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية لمتابعة ملف تقنين الأراضى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وكذا الموقف النهائى للخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/ 2022 والمشروعات التى يتم تنفيذها بالمركز.





وتابع المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء الوحدات القروية، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التى تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التى تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التى وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة.

وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد أراضى الدولة كافة من الحالات غير الجادة، واستغلالها ضمن مبادرة "حياة كريمة" كمشروعات البنية التحتية ومحطات لمياه الصرف الصحى، أو إنشاء مدارس، ومركز شباب، أو مجمعات خدمية لأهالى تلك القرى، أو عرضها فى مزاد علنى إن لم يتم استغلالها.

كما تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات بمنظومة المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة بكل وحدة قروية، واستجابة الأجهزة التنفيذية، ووجه المحافظ، بسرعة المعاينات، ورصد المخالفات والتعامل الفورى معها.

ووجه المحافظ، رؤساء القرى بالتنسيق مع مسؤولى الرى بتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث فى زيادة انتاج المحاصيل، وجودته، وتوفير المياه، كما تم مناقشة موقف المشروعات التى يتم تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2021/ 2022 بقرى مركز سنورس، وعدد المشروعات المقترح تنفيذها بكل وحدة محلية، ووجه المحافظ، بإعطاء الأولوية للمشروعات التى تخدم احتياجات المواطن اليومية.

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية، والوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، موجهًا مسؤولى الإسعاف بالمعاينة الفورية لوحدتى الإسعاف بقريتى ترسا، والسعدية وسرعة تشغيلهم لخدمة أهالى تلك القرى.