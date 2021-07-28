أبو الغيط يستقبل وزيرة خارجية جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم الأربعاء، بياتريس خميسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولى بجنوب السودان، حيث نقلت الوزيرة بياترس تحيات رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى معالى الأمين العام.





وبدوره، هنأ أبو الغيط، الوزيرة بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى مرور 10 أعوام على استقلال جنوب السودان، وطلب نقل تهانيه للرئيس سلفاكير ولحكومة وشعب جنوب السودان بهذه المناسبة. وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، بأن اللقاء تناول تعميق التعاون المؤسسى بين الجامعة العربية وجنوب السودان بحيث يعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين جنوب السودان والدول العربية بما يدعم السلم والأمن والاستقرار الإقليمى وكذلك تطلعات شعوب المنطقة. وأضاف المصدر، أنه تم خلال اللقاء استعراض برامج الدعم الفنى التى تقدمها المؤسسات والصناديق المنبثقة من جامعة الدول العربية لصالح تنمية القدرات والمهارات لأبناء شعب جنوب السودان. وأضاف المصدر أن الجانبان، أعربا خلال اللقاء عن الارتياح للتطور الإيجابى الذى تشهده العلاقات بين جنوب السودان والدول العربية وأهمية العمل على دعم هذه العلاقات كى تحقق طموحات شعوب المنطقة. وأوضح المصدر، أن الوزيرة "بياتريس" قدمت شرحا إلى الأمين العام عن التطورات الإيجابية على الساحة الداخلية فى جنوب السودان، وبما فى ذلك التقدم المحرز فى اتفاق السلام المنشط، كما أشادت بياتريس بنتائج الاجتماعات المثمرة التى عقدتها خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة فى إطار اللجنة العليا المشتركة.

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