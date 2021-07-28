الملحق الثقافى الإماراتى يثمن التسهيلات المقدمة للطلاب الإماراتيين فى مصر

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جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء رحب الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات المصرية بالزيارة الكريمة، مشيدا بالتعاون المتميز بين دولة الإمارات وجمهورية مصر فى مجال التعليم.
وتطرق اللقاء الودى، وفقا لبيان صحفى، إلى البحث فى سبل التغلب على المعوقات التى قد تواجه طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة الدارسين فى الجامعات المصرية، حيث أكد الدكتور محمد لطيف على حرص الجامعات المصرية التعاون مع جامعات دولة الإمارات فى مختلف المجالات.
من جانبه ثمن الشيخ الدكتور عمار المعلا، على التسهيلات المقدمة لطلاب دولة الإمارات فى معظم الجامعات المصرية، مؤكدا حرص طلاب الإمارات على الاستفادة من التطور العلمى الذى تشهده الجامعات المصرية فى الكثير من التخصصات والمجالات.
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