الأرصاد تحذر: ارتفاع فى الرطوبة ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

وأضاف شاهين، فى تصريحات صحفية، أن هناك رياح متواجدة منذ الصباح الباكر، تسبب شعورًا بانخفاض درجة الحرارة ولكن مع مرور الوقت تقل ونشعر بالحرارة المرتفعة، والتى قد تصل إلى 40 درجة على القاهرة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل الحرارة رطب على غالبية الأنحاء ليلًا.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 37
بورسعيد 26 32
الإسكندرية 25 32
شرم الشيخ 29 39
أسوان 28 42
كاترين 21 33
الإسماعيلية 24 38
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لمتوسط درجات الحرارة من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل، ستكون القاهرة والوجه البحرى 39 درجة الصغرى والعظمى 41، السواحل الشمالية العظمى 37 درجة، الصغرى 34 درجة، جنوب سيناء العظمى 43 درجة، الصغرى 40، شمال الصعيد العظمى 42 درجة، الصغرى 40، جنوب الصعيد العظمى 44 الصغرى 43.
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين وخاصة كِبار السن بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلاً عن عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج فى فترات النهار، ومتابعة النشرة الجوية يومياً، والإكثار من شرب السوائل، خاصةً السوائل الباردة والمرطبات.
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