عاجل.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الجيش اللبنانى لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - أعرب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عن اعتزازه بعمق العلاقات التى تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه، أشاد قائد الجيش اللبنانى بدور مصر الرائد فى المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية فى تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومى. كانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبنانى بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين. كما التقى الفريق محمد فريد، العماد جوزيف عون، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التى تحظى باهتمام الجانبين المصرى واللبنانى فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.

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