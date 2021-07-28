جامعة كفر الشيخ تحتل المركز الـ17 عربيا فى تصنيف التايمز البريطانى

جدة - نرمين السيد - وأوضح دسوقى فى بيان اليوم الأربعاء، أن الجامعة احتلت المركز الرابع محليا من إجمالى "35" جامعة مصرية، والمركز الـ"17" فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات العربية من إجمالى "155" جامعة عربية، كما احتلت الجامعة المركز الأول محليا والثالث عربيا فى استشهادات الأبحاث.

وأضاف أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة فى التعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تسهم بشكل كبير فى تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا التصنيف يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية، ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم "البيئة التعليمية"، والبحث العلمى "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة"، والاستشهادات "تأثير البحث"، المجتمع "نقل المعرفة وتأثيرها" والعلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث".

وأكد أن إدارة الجامعة، تسعى إلى الارتقاء بترتيبها فى التصنيف الدولى للجامعات فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة التعليم والاختبارات الالكترونية فى مصر ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية ليواكب خريجى الجامعات العالمية.

