/642686/عايدة-نصيف-فى-جلسة-البرلمان-الدولي-تصف-المرحلة-الراهنة-في-مصر--بـ-العصر-الذهبي-للمرأة

دوت الخليج يرصد تفاصيل جلسة برلمانيات البرلمان الدولي

جلسة البرلمان الدولي

وناقش الأجتماع دور البرلمانات فى دعم عدم التمييز ضد المرأة والمساواة والقوانين التشريعية التى تحقق ذلك.

تمكين المرأة

وقالت النائبة عايدة ناصيف عضو مجلس الشيوخ، :"إن الاجتماع تطرق لمناقشة التمكين السياسي و الاقتصادى للمرأة، وأبرزت دور مصر وقيادتها السياسية فى تحقيق ذلك على كافة المستويات النيابية والتنفيذية والقيادية".

العصر الذهبي للمرأة المصرية

ووصفت المرحلة الراهنة في مصر بـ "العصر الذهبى للمرأة" المصرية من حيث سن قوانين تحت قبة البرلمان تحفظها وتصون حقوقها،لافتة إلى تغليظ العقوبة ضد المتحرش ،وقانون تجريم الختان وتغليظ عقوبته على سبيل المثال لا الحصر.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الإثنين 9 من ذي الحجة 1442 هـ ، الموافق 19 من يوليو سنة 2021 م.