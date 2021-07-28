/642684/كواليس-جديدة-في-واقعة-تسمم-3-أطفال-ووالدهم-على-يد-أمهم-فيى-قنا

شهدت قرية كوم البيجا بمركز فرشوط شمال قنا، مساء أمس، تمثيل تفاصيل جريمة تسميم الأم الخائنة لأطفالها الثلاثة و زوجها، بمساعدة عشيقها السائق، أمام النيابة العامة و أجهزة الأمن، وسط تواجد من الأهالي الغاضبين .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جريمة تسمم الأم الخائية لإطفالها الثلاثة

وأتضح من التحقيقات الأولية في القضية التي حملت رقم ١٥٣١ لسنة ٢٠٢١ اداري مركز شرطة فرشوط، أن الزوجة و السائق، ارتبطا بعلاقة غير شرعية، و اتفقا على قتل الزوج و الأطفال، حتى يتمكنا من الزواج واستكمال علاقتهما الآثمة.

اعترافات المتهمين

و اعترفا المتهمين بارتكاب الواقعة خلال تمثيل الجريمة أمام جهات، و أنهما اتفقا على التخلص من الزوج و الأطفال، حتى يتمكنا من استكمال علاقتهما الآثمة ، و أن السائق أحضر سم قاتل، و وضعه في عصير، للزوج و أطفاله الثلاث داخل المنزل.

وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار أنور البطش ، مدير نيابة فرشوط، و المستشار أحمد عرابي، وكيل النيابة، و بمعاونة محمد فرج و عمرو أبوضيف وكيلي النائب العام و سكرتارية تحقيق هاني شنودة وحازم نور الدين، بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعي لهما التجديد في الميعاد القانوني.

علاقة محرمة

وكانت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ، إلي ارتباط والدة الأطفال المسممين ٢٦ عامًا،ربة منزل، بعلاقة عاطفية، مع سائق ٢٦ عامًا، تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام و مشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بـ قنا .

اعترافات المتهم الثانى

بمواجهتهما اعترف المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما علي التخلص من زوجها و أولادها و أحضرت مادة سامة ووضعها فـي ٤ عبوات عصير ، و أعطاها للمتهمة و التي قدمت للمجني عليهم "زوجها، أبنائها"، و إيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، و جرى احالتهما للنيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة فرشوط ، يفيد بمصرع أميرة رأفت جلال ٨ أعوام و شقيقيها آدم ٩ أعوام، و أمير ٧ أعوام، و إصابة و الدهم ٣٥ عاما، بعد الاشتباه بإصابتهم بحالات تسمم .