/642681/خالد-الصاوي-بعد-تصدي-محمد-الشناوي-في-مباراة-مصر-وأستراليا-نص-قلبي-للشناوي

علق الفنان الكبير خالد الصاوي على أداء محمد الشناوي في مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو، الذي تصدى بطريقة رائعة ومنع هدف مؤكد لمنتخب أستراليا ، وحافظ على تقدم الفراعنة بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان خالد الصاوي على أداء محمد الشناوي في مبارارة مصر وأستراليا بأولمبياد طوكيو.

خالد الصاوي يشيد بأداء محمد الشناوي

وغرد الصاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلًا: "‏نص قلبي لفريق مصر.. والنص للشناوي".

وسبق وأن كتب الصاوي في تغريدة أخرى" ‏بحبك يا رمضان بحبك يا ريان.. إلى الأمام يا رجال".

مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

و شهدت الدقيقة 62 فرصة خطيرة لمنتخب مصر الأوليمبي عن طريق رمضان صبحي تصدى لها حارس المنتخب الأسترالي ببراعة قبل أن تصطدم بيد رمضان ضمن مباريات الجولة الثالثة لاوليمبياد طوكيو 2021.

حجز منتخب مصر الأولمبي مقعده في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021، عقب الفوز على أستراليا في ختام دور المجموعات.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0، على ملعب مياجي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بمنافسات أولمبياد طوكيو 2021 لكرة القدم.

وافتتح أحمد ياسر ريان التسجيل لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 44، بعدما قام رمضان صبحي بمراوغة عدد من اللاعبين، قبل أن يمرر الكرة لصاحب الهدف.

وفي الدقيقة 85، سجل البديل عمار حمدي الهدف الثاني لمنتخب مصر الأولمبي، بعدما استغل كرة مرتدة من الحارس الأسترالي، بعد تسديدة من ناصر منسي.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وتفوق منتخب مصر الأولمبي بفارق الأهداف على منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب إسبانيا صاحب الصدارة، بعد تعادل المنتخبين 1-1 في نفس الجولة.

وسيكون منتخب مصر الأولمبي على موعد مع مباراة نارية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.

خالد الصاوي يشارك في مسلسل «الثمانية»

من ناحية أخرى تعد أحدث أعمال الفنان خالد الصاوي مسلسل «الثمانية»، والذي يجسد خلال أحداثه دور رجل صاحب نفوذ يتردد على أحد الكباريهات التي تعمل بها الفنانة ريم مصطفى ومن ثم يقع في غرامها وتنشأ بينهما علاقة حب، ويحاول الصاوي إقناعها بترك العمل في الكباريه.

خالد الصاوي يعلن مشاركته في مسلسل «الثمانية»

خرج الفنان خالد الصاوي للإعلان عن مشاركته في مسلسل «الثمانية» من خلال تقديم الشكر للقائمين بالعمل لافتًا إلى كونه عمل مميز ذو مستوى فني رفيع ، فكتب عبر موقع فيسبوك: "شرفت بالتعاون الفني في أول تجربة تأليف لمعالي المستشار تركي آل الشيخ في مسلسل الثمانية، مع باقة رائعة من زملائي وأصدقائي من نجوم مصر والمملكة العربية السعودية".

وتابع: "انتظرونا في عمل مُتميز من كافة العناصر الفنية العالمية، بقيادة فنية لصديقي المخرج المتميز أحمد مدحت، وخالص الشكر لمعالي المستشار، صاحب الخلق نبل ورقي الخلق والذوق الفني الرفيع على اهتمامه بكافة تفاصيل العمل، ليخرج إلى الجمهور تجربة فنية متميزة".

صناع مسلسل الثمانية

ويشارك أيضًا في بطولة «الثمانية» كلًا من آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة ومصطفى البنا، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وتحتوي عدد حلقاته على ثمانية حلقات فقط، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالمسلسل حتى الآن، ومن المقرر عرض مسلسل «الثمانية» من خلال منصة شاهد الرقمية، وعلى قنوات MBC مصر.