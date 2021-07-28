/642679/النائب-إبراهيم-الديب-فى-ختام-دور-الإنعقاد-الأول--ترجمة-القوانين-علي-أرض-الواقع-جاءت-لصالح-المواطن-فيديو

وجه النائب ابراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى انتهاء دور الانعقاد الاول الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا الى ان رئيس المجلس قامة كبيرة وكان لديه سعه صدر للاستماع لكل الاراء والاحزاب الوتيارات المختلفة من اغلبية ومستقلين ومعارضة، مثمنا مجهود الجميع تحت قبة البرلمان قائلا :" وان دل هذا فيدل على سعه صدرة ويشجع كل النواب انها تشارك " وهذا ما ظهرر به البرلمان اما الجميع .

فض دور الانعقاد الاول واكد النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، ان البرلمان فى دوره الانعقاد الاول اتسم بانجازات كبيرة جدا ومشاريع مهمة فى مده 6 شهور اقرينا مشاريع قوانين ومناقشات جميعها لصالح المواطنين وكنا على قدر الاهتمام بكل تفصيلة فى مشروع قانون قائلا :" لو كان فى كلمة فى الاعراب خاطئة كنا نراجعها ونصحح خطأها " مشيرا الى ان المجلس كان وسيظل دائما فى مناقشاته مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وهذا اسا مساندتنا للدولة .

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