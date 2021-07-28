/642677/أصابوه-في-منطقة-حساسة-تفاصيل-جديدة-في-اعتداء-أبناء-سيدة-على-زوج-ولدتهم-بالإسماعيلية

شهدت قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مساء أمس الثلاثاء 28 يوليو 2021، عندما اعتدى أبناء أم مستخدمين الأسلحة البيضاء «كترات» على زوج أمهم، في مشاجرة اندلعت بينهم .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاعتداء على رجل في الإسماعيلية على يد أبناء زوجته

نزيف في الجسد

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، لأمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بتعدى عدد من الشباب على زوج أمهم، ما أدى لنزيف كبير في جميع أنحاء جسده .

وعلى الفور انتقل رجال مباحث الإسماعيلية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب بتعليمات من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ونقلت المصاب إلى مستشفى فايد المركزى قبل أن يتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية.

مصادر طبية : جروح بالرأس والوجه

وكشفت مصادر طبية، عن وصول زوج الأم إلى مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبى، ويدعي "عبدالخالق ي ك"، مصابًا بعدة جروح بالرأس والوجه والعضو الذكري، وبسؤال المجنى عليه، اتهم أبناء زوجته بالاعتداء عليه بالسنج، وتم إسعاف المجنى عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفى سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف لغز واقعة العُثور على جثة الطفلة «سجدة» 4 سنوات، بمدخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفرالشيخ، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد عثر أهالي قرية الثمانين، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، أمس على طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى «سجدة السيد أشرف» مقتولة ومخبأة في «جوال» أسفل بير السلم الخاص بمنزل أحد جيران جدها.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وفي سياق أخر قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، بدفن جثة شاب عثر عليه داخل مياه النيل المنيل، بعد توقيع الكشف الطبي عليه و تحديد هويته، وتسليم الجثمان لأسرته.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة،عثرت على جثة شاب طافية في مياه نهر النيل بمنطقة المنيل بكورنيش مصر القديمة.

ووردت إشارة لمأمور قسم شرطة مصر القديمة، تفيد بالعثور علي جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة المنيل دائرة القسم.

لا شبهة جنائية في الحادث

علي الفور انتقل معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، الرائد أحمد مصلح ، وبفحص البلاغ، أتضح أن الضحية غرق خلال السباحة في نهر النيل وجرفه التيار ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة التي طلبت تحريات رجال المباحث، وتشريح جثة الشاب الغريق وإعداد تقرير حول الحادث، ودفن الجثمان .