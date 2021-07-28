/642674/وكيل-دفاع-النواب--انجازات-غير-مسبوقة-لصالح-المواطن-في-دور-الانعقاد-الاول-للبرلمان-فيديو

قال النائب اللواء ابراهيم المصري عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ان دور الانعقاد الحالي من اقوي ادوار الانعقاد لمجلس النواب فى الفترات السابقة، مشيرا الى ان البرلمان شمل كافة طوائف الشعب بين اعضائة فى توليفة رائعه من معارضة ومستقلين واغلبية كله فى خدمة الوطن.

فض دور الانعقاد الاول

واشار وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب لتحيا مصر ان البرلمان استهل اعمالة باستدعاء الحكومة كاملة فى سابقة اولي تحدث فى البرلمان وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، واطلع النواب على الخطة التى اعدتها كل وزارة على حده وعرضت كل وزارة خطتها على اعضاء البرلمان.

مشروعات القوانين

واشار النائب ابراهيم المصري، الى ان مجلس النواب ناقش كثير من القوانين الخاصة بالاقتصاد ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وما اجما التفاف المعارضة والاغلبية والمستقلين فى الاصطفاف حول الوطن فى سابقة مميزة قائلا :ط عندما وجدنا الوطن يتعرض لخطر وجدنا كل اعضاء المجلس واقفين بجانب الوطن .

الأمن القومي

وعن لجنة الدفاع والامن القومي اكد النائب ابراهيم المصري، ان اللجنة اطلعت بدورها المميز فى دور الانعقاد الحالي واستعدت معظم الوزراء وحضروا اما اللجنة واطلعنا على خطتهم فيما يتسق بالامن القومي ومعالجتهم لامور تخص الامن القومي للبلاد مشيرا الى ان اللجنة قامت بزيارات ميدانية على مدار دور الانعقاد الاول وستستمر فى عمل ذلك على مدار ادوار انعقاد المجلس .

ووجه النائب ابراهيم المصري،وكيل لجنة الدفاع والامن القومي رسالة طمأ نينة للمواطنين قائلا : اقول للمواطنين اطمئنوا انتم وضعتم الامانة لجميع النواب تحت القبة وهم يقومون بدورهم نيابة عنكم وان شاء الله كل ما يقوم به البرلمان يترجهم لاعمال تخدم المواطن .