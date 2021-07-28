/642673/الياباني-هاشيموتو-يتوج-بذهبية-الجمباز-الفني-في-طوكيو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسار هاشيموتو على نهج الأسطورة الياباني كوهي يوشيمورا ومنح اليابان ثالث ميدالية ذهبية على التوالي في مسابقة الفردي العام في أولمبياد طوكيو.

وخسر هاشيموتو الصدارة مبكرا لكنه عاد وتقدم على الصيني تشياو روتينج بطل العالم لعام 2017، وسجل هاشيموتو مجموع 464ر88 نقطة مقابل 065ر88 نقطة لتشياو الذي حصد الميدالية الفضية فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الروسي نيكيتا ناجورني بطل العالم لعام 2019 والذي سجل 031ر88 نقطة.

وسار هاشيموتو على نهج "الملك كوهي" يوشيموري الذي فاز بكل الألقاب الممكنة في مسابقة الفردي العام للجمباز الفني بين عامي 2009 و2016 حيث تضم حصيلة إنجازاته، عشرة ألقاب في بطولة العالم وثلاث ميداليات ذهبية أولمبية.

انسحاب لاعبة الجمباز الأمريكية

انسحبت بايلز صاحبة الـ (24 عاما)، أمس الثلاثاء من مسابقة الفرق، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمالات مشاركتها في مسابقة الفردي العام المقررة غدا الخميس. وذكر الاتحاد الأمريكي للجمباز اليوم الأربعاء: "بعد المزيد من التقييم الطبي، انسحبت سيمون بايلز من نهائي مسابقة الفردي العام."

وأضاف: "نحن نؤيد قرار سيمون بكل إخلاص ونشيد بشجاعتها في منح الأولوية لسلامتها. فشجاعتها تظهر من جديد جدارتها بأن تكون نموذجا يحتذى به لدى الكثيرين." وكانت بايلز، المتوجة أربع مرات في أولمبياد ريو 2016، تسعى إلى أن تصبح أول لاعبة تحافظ على اللقب الأولمبي في مسابقة الفردي العام منذ أن حققت فيرا تشاسلافسكا لاعبة تشيكوسلوفاكيا ذلك الإنجاز في دورتي 1964 و1968 الأولمبيتين.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

منتخب السباحة التوقيعية

تأهل منتخب أبناء النيل للسباحة التوقيعية، إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك عن طريق بطولة العالم، والتي أقيمت بكوريا الجنوبية لعام 2019. ويبدأ منتخب الفراعنة فعاليات السباحة التوقيعية بطوكيو يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا(12:30 م).