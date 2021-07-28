/642672/تعرف-على-الانجازات-التشريعية-لمجلس-النواب-في-مجال-الثروة-البترولية

قام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول بالفصل التشريعي بأداء تشريعي قوي في كافة المجالات حيث وافق المجلس على (146) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر السادة الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ نحو (۱۷۹) مادة ,كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.

وهذه القوانين كان لها أثر إيجابي على كافة الأصعدة.

ويرصد موقع دوت الخليج أبرز هذه الانجازات في مجال الثروة البترولية

ناقش أربعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن البترول واستغلاله بمناطق: جنوب غارب البحرية بخليج السويس وادي دب بالصحراء الشرقية، جنوب دسوق الأرضية " قطاع – أ " بدلتا النيل.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فض دور الانعقاد الاول

وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب