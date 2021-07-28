/642671/لاعبة-إسبانية-تنسحب-من-أولمبياد-طوكيو-بسبب-حرارة-الطقس

انسحبت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا، اليوم الأربعاء، من منافسات فردي السيدات بأوليمبياد طوكيو، متأثرة من حرارة الطقس، وعقب خسارة المجموعة الأولى بالدور ربع النهائي أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3-6.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد انتهاء المجموعة الأولى، وبينما كانت تستريح على الكرسي داخل الملعب، شعرت بادوسا، المصنفة 29 عالميا، بعدم القدرة على استكمال المباراة وطلبت التدخل الطبي.

ورغم محاولات الأطباء الذين وضعوا أكياس من الثلج على عنقها، إلا أن اللاعبة الإسبانية لم تستطع العودة للملعب، لتقوم منافستها باحتضانها.

وبهذا تواصل فوندروسوفا، المصنفة 42 عالميا، التي أطاحت في ثمن النهائي بالمصنفة الثانية عالميا وصاحبة الأرض، نعومي أوساكا، مشوارها نحو نصف النهائي، لتتطلع لإحراز ميدالية.

وستواجه اللاعبة التشيكية في نصف النهائي الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة السادسة عالميا، التي فازت على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-4 و6-4.

انسحاب لاعبة الجمباز الأمريكية

انسحبت بايلز صاحبة الـ (24 عاما)، أمس الثلاثاء من مسابقة الفرق، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمالات مشاركتها في مسابقة الفردي العام المقررة غدا الخميس. وذكر الاتحاد الأمريكي للجمباز اليوم الأربعاء: "بعد المزيد من التقييم الطبي، انسحبت سيمون بايلز من نهائي مسابقة الفردي العام."

وأضاف: "نحن نؤيد قرار سيمون بكل إخلاص ونشيد بشجاعتها في منح الأولوية لسلامتها. فشجاعتها تظهر من جديد جدارتها بأن تكون نموذجا يحتذى به لدى الكثيرين." وكانت بايلز، المتوجة أربع مرات في أولمبياد ريو 2016، تسعى إلى أن تصبح أول لاعبة تحافظ على اللقب الأولمبي في مسابقة الفردي العام منذ أن حققت فيرا تشاسلافسكا لاعبة تشيكوسلوفاكيا ذلك الإنجاز في دورتي 1964 و1968 الأولمبيتين.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

منتخب السباحة التوقيعية

تأهل منتخب أبناء النيل للسباحة التوقيعية، إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك عن طريق بطولة العالم، والتي أقيمت بكوريا الجنوبية لعام 2019. ويبدأ منتخب الفراعنة فعاليات السباحة التوقيعية بطوكيو يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا(12:30 م).