النائب زكي عباس في نهاية دور الانعقاد الاول: البرلمان مختلف عن سابقيه والكل يعمل لصالح المواطن«فيديو»

/642670/النائب-زكي-عباس-في-نهاية-دور-الانعقاد-الاول-البرلمان-مختلف-عن-سابقيه-والكل-يعمل-لصالح-المواطنفيديو

قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان دور الانعقاد الاول لمجلس النواب هدفه الاول خدمة المواطن المصري ،مشيرا الى ان النواب قاموا بسن وتشريع قوانين اغلبها تصب فى مصلحة المواطنين .

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب ذكي عباس فى ختام دور الانعقاد الاول فض دور الانعقاد الاول واشار النائب زكي عباس عضة مجلس النواب ان المواطن شعر بجدية ان البرلمان ومؤسسات الدولة تعمل لخدمته ومنها مبادرة حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتى تعد من اهم انجازات الرئيس مشيرا الى اننا فى لجنة الادارة المحلية التى اتشرف بالانضمام لها تحت القبه نجحنا فى حل مشاكل كثيرة للماوطنين بعد عرضها على الوزراء والمسؤلين فى الحكومة . الاغلبية والمعارضة وأكد النائب ذكي عباس، عضو لجنة الادارة المحلية لتحيا مصر، ان النواب عن الشعب نعمل على ارض الواقع ونمس ونري معاناة المواطنين ونجحنا فى عرض مشاكلهم من خلال المحافظين ورؤساء الاحياء والمدن، مشيدا بدور رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :" هذا الرجل قيمة وقامة ولمسنا نبض الشارع المصري فى ادارته للجلسات وكيف نجح فى التوافق بين الاغلبية والمعارضة والمستقلين بادارة حكيمة شرف للجميع لتوليه رئاسة مجلس النواب " ،مؤكدا على ان البرلمان هذا مختلف عن البرلمانات السابقة فى التفاهم والناغم بين الاعضاء وكافة التيارات السياسية وكيف كان الجميع يعمل لصالح الوطن والمواطن .

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