/642668/النائب-ايمن-محسب-يتقدم-بمشروع-قانون-بشأن-المصريين-فى-الخارج

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لحماية المصريين بالخارج ،مضيفا أن المادة ٣ بقانون العقوبات المصرى ، تتحدث عن عقوبة المصرى فى حال قام بجريمة فى الخارج، ولكن القانون المصرى لا يمتد لحماية المصرى فى الخارج إذا ارتكبت فى حقه جريمة ، وأن كل التشريعات الحديثة فى العالم كله تحمى مواطنيها خارج حدودها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب ايمن محسب بمشروع قانون بشأن المصريين الخارج

قانون العقوبات

وأضاف النائب أيمن محسب ،عضو مجلس النولب، اننا بصدد تعديل فى قانون العقوبات ،وهى اضافة المادة ٣ مقرر ، انه اذا تم الاعتداء على المصرى فى الخارج سواء على ماله او على حسده، يعاقب القانون المصرى هذا الاجنبى ويمتد من خلال الطرق الدبلوماسية إلى التعويض الجابر لهذا المصرى الذى وقع عليه الضرر أو الجريمة .

المصريين بالخارج

وأشار، عضو مجلس النواب ، ان النص الجنائي نص له طبيعة خاصة ، له شخصية سلبية وأخرى ايحابية، والإيجابية على من ارتكب الفعل والسلبية على من ارتكب فى حقه الفعل، وقانون العقوبات المصرى جاء خالى من النص السلبى على من اعتدى على المصرى بالخارج. ونحن بصدد إصدار هذا التعديل لحماية المصرى من الاعتداء عليه فى خارج مصر .