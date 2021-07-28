استمرار تشغيل معبر رفح البرى استثنائيا من الجانبين

واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، تشغيل معبر رفح البرى استثنائيا من الجانبين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين فى عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر عن استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الاستعدادات قائمة للحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

يشار إلى أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الانسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ووفقا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجٌمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.