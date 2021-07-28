غدا.. مصر للطيران تسير 79 رحلة جوية لنقل 8.801 راكب

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، غدا الخميس، 79 رحلة جوية بمعدل 55 رحلة دولية، و4 رحلات شحن جوى، و20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، تنقل جميع هذه الرحلات 8.801 راكب.





ومن المقرر أن تتوجه الرحلات الدولية إلى كل من تورنتو، دبى، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت، أبوظبى، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبى، جوهانسبرج، عنتيبى، أديس أبابا، أسمرا، بغداد، تونس، الدوحة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.

وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.