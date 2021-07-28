محلية النواب تتفقد عددا من المشروعات فى محافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، برفقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عددًا من المشروعات بالمحافظة، للوقوف على معدلات التنفيذ وللتعرف على التحديات كافة.





وتفقد وفد اللجنة، المنطقة اللوجستية بسبرباى - طنطا، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 6 مليارات جنيه، وهى أول منطقة فى مصر تدار إلكترونيًا بالكامل فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

كما شهدت الجولة التفقدية الإطلاع على مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه، على مساحة 14 فدانًا بطاقة إنتاجية 70 مليون بيضة سنويًا، بالإضافة لتفقد مصنع أعلاف ملحق بالمشروع.

وزار وفد اللجنة برفقة محافظ الغربية، محطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، وكذلك توسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.

عقب ذلك تفقد الوفد البرلمانى، أعمال تطوير محور شارع الإسكندرية بحى أول طنطا والذى تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه.