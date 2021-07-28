محمد منظور: توجيهات السيسى بتطوير شركات قطاع الأعمال العام لها أثر إيجابى

جدة - نرمين السيد - قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة، بمواصلة جهودها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، تأتى فى إطار دعم الدولة المصرية لقطاع الأعمال، مما يترتب عليه أثر إيجابى لصالح الاقتصاد القومى المصرى، ودعم الصناعة الوطنية، ودعم التنمية المستدامة.





وأضاف منظور، فى بيان، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام تأتى فى البداية بالانتهاء من حصر وتقييم كافة الأصول غير المستغلة بالدولة، والعمل بعد ذلك على حسن إدارة تلك الأصول بخطط استرايتيجة محكمة وتنمية الكوادر العاملة بتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة للاستفادة منها مع الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية الكبيرة فى مجال النظم الإدارية، مؤكدا أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقا للوضع المالى لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها سواء المتعثرة أو التى تحقق أرباحا وذلك بهدف الاستقرار على استراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفقا لظروف كل شركة على حدا.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطنى من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن الإهمال الذى تعرض له هذا القطاع على مدار عقود سابقة أدى فى النهاية إلى تردى أوضاعه.

وتابع:"هناك العديد من الآليات التى يمكن لشركات قطاع الاعمال تنفيذها والاستفادة من الدعم المقدم لها من القيادة السياسية لتطويرها، وبالتالى يمكن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، علاوة على تحديث الشركات وتطويرها من خلال الشراكات بين مختلف المؤسسات والشركات القابضة وضخ استثمارات جديدة لها لتحسين أداء تلك الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى".

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