/642666/الشناوي-مباراة-أستراليا-كانت-نهائي-مبكر-ونجحنا-في-تحقيق-هدفنا

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، عن أحقية الفراعنة بالفوز بمباراة اليوم أمام منتخب أستراليان واتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني الاولمبي بثنائية نظيفة، ويعرض دوت الخليج تصريحات محمد الشناوي عقب اغنتهاتء اللقاء:

تصريحات محمد الشنواي عقب الفوز على أستراليا

قال محمد الشناوي عقب مباراة منتخب مصر وأستراليا: “كان لدينا هدف منذ بداية البطولة، وهو التأهل إلى الادوار الإقصائية في البطولة، واستطعنا تحقيق ذلك”.

وتابع: “لعبنا بشكل كويس جيد أمام الأرجنتين، واستحققنا الفوز بالمباراة بسبب اجتهاد اللاعبين منذ بداية المباراة وحتى نهايتها”.

وأضاف: “بشكر اللاعبين والجهاز الفني والجمهور وكل من ساعدنا في التأهل إلى ربع النهائي من أولمبياد طوكيو”.

وأتم” مباراة اليوم كانت نهائي بالنسبة لنا، وقمنا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعلى رأسهم كابتن شوقي غريب”.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى)

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.