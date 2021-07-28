/642664/شوقي-غريب-واثق-من-التأهل-أمام-البرازيل-ولم-نقدم-مستوانا-بعد

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الفريق لكم يقدم مستواه المطلوب حتى الأن ، مشيرا لثقته في الصعود على حساب البرازيل وذلك بعد أن حقق الفراعنىة الفوز على حساب أستراليا بهدفيين دون رد.

قال شوقي غريب : " لسة مظهرناش بمستوانا في الأولمبياد ، ولم نغير طريقتنا في أي مباراة ، أعتمدنا على طريقتنا المعتادة 3،3،3،1 ".

شوقي غريب واثق من التأهل أمام البرزايل

وتابع : " في مباراة اليوم أمامك هدف واحد وهو الصعود ، لذلك لابد من المغامرة في المواجهات المختلفة، ووجود اللاعبين الكبار أمثال الشناوي وأحمد حجازي ساهم في تحقيقنا هذا الإنجاز".

شوقي غريب: واثق من التأهل أمام البرازيل.. ولم نقدم مستوانا بعد

وواصل: " ربنا هيكرمنا أمام البرازيل إن شاء الله ، هي في الأخير مباراة كرة قدم ، ونحتاج للتوفيق في المواجهة المقبلة".

وأتم : " سعيد للغاية باللاعبين ونتمنى التوفيق في المواجهة المقبلة ، وإن شاء الله سنحقق التأهل لأننا نسعى لهدف معين".

مصر تواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو2020

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في دور الـ 8 من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على حساب أستراليا بثنائية دون رد ، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها بعد تحقيق الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في لقاء سيسعى خلاله أبناء النيل في تحقيق إنجاز طال إنتظاره.

مواجهات مصر والبرازيل

الجدير بالذكر ام المنتخب المصري لكرة القدم حقق الفوز على البرازيل بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات البطولة المصرية التي أقيمت في مطلع العام الحالي، وتقدم المنتخب البرازيلي بواسطة دودريجو في الدقيقة مع الدقيقة 37 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الظهير الأيمن كريم العراقي، والمهاجم أحمد ياسر ريان مع الدقيقتين 48 و65.

وأنطلقت المباراة بين مصر وأستراليا في تمام الواحدة بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت مكة المكرمة ، في المواجهة التي تقام على ملعب مياجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى).