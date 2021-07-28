/642663/عمرو-الصفتي-يسخر-من-الأهلي-عقب-فوز-المنتخب-الأولمبي-صور

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز أمام نظير أستراليا بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020،يحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسخر عمرو الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق من النادي الأهلي، وذلك عقب صعود منتخب مصر لربع نهائي، وكتب عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”بطل مراكز شباب أفريقيا مش عايز يكمل الدوري الا بعد رجوع لاعيبه المنتخب الاولمبي(اللي خايف يروح”.

وفي وقت سابق أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على أن الفريق سيلعب 3 مباريات فقط بالدوري وليس 6 دون لاعبي المنتخب الأولمبي.

وسوف يستكمل الأهلي مبارياته في بطولة الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي يوم 22 يوليو، ويخوض الأهلي اللقاء دون محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، سوف يلعب النادي الأهلي 3 مواجهات دون محمد الشناوي ولاعبي المنتخب الأولمبي.

تعرف على مباريات التي سيلعب فيها الأهلي دون لاعبي المنتخب الأولمبي

أسوان يوم 29 يوليو

وأعلن سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي سيلعب 3 مباريات فقط ليس 6 مباريات.

وعادالأهلي للتدريبات الجماعية، بعد الراحة التي حصل لاعبي الفريق عقب العودة من المغرب بعد تحقيق اللقب الإفريقي العاشر في تاريخ النادي، حيث استطاع الفريق تحقيق الفوز علي كايزر تشيفز بنتيجة 3 /0 في اللقاء النهائي الذي جمع الفريقين، واحرز الأهداف محمد شريف ومحمد مجدي افشقة وعمرو السولية.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى).

ونجح منتخب مصر الأوليمبي في التقدم على أستراليا بهدف في الدقيقة 44 من الشوط الأول بهدف لأحمد ياسر ريان من صناعة رمضان صبحي أحد أفضل لاعبي المنتخب الأوليمبي في الشوط الأول ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة باوليمبياد طوكيو.