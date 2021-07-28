/642661/Orange-أورنج-العملاء-بالخارج-رصيدي-بيتسحب-وأنا-مش-حاطط-الخط-في-التليفون

اشتكى عملاء شركة Orange أورنج من سحب رصيدهم في خارج مصر، خاصًة وأن عميل Orange أورنج لم يكن يضع شريحة Orange بالهاتف كي يتم سحب الرصيد.

دوت الخليج

شكوى عميل Orange أورنج

وكتب عميل Orange أورنج ، على "فيسبوك": "لما الاقي رصيد مسحوب من تليفوني وانا اصلا خارج البلاد في الوقت اللي حضرتكم بتقولوا فيه ان استعملت التليفون وللعلم في الوقت ده الخط كان مجرد سيم كارت بدون تليفون ركز معايا ها بدون تليفون والموظف المحترم بتاع خدمه العملا يقولي حضرتك يافندم بعتلي رساله دولي تقولوا ايه بقي يامحترمين".

خدمة عملاء أورنج Orange

مواعيد العمل بمعظم فروعنا من السبت للاربعاء من 9:00 صباحا لـ 10:30 مساءا و الخميس من 9:00 صباحا حتى 11:30 مساءا و الجمعة من 1:30 مساءا لـ 11:30 مساءا وممكن تبعتلنا الفرع الأقرب لك للتأكيد ومن خلال الكود #185# نقدر نعرف عناوين الفروعالعمل بمعظم فروعنا من السبت للاربعاء من 9:00 صباحا لـ 10:30 مساءا و الخميس من 9:00 صباحا حتى 11:30 مساءا و الجمعة من 1:30 مساءا لـ 11:30 مساءا وممكن تبعتلنا الفرع الأقرب لك للتأكيد ومن خلال الكود #185#