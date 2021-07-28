/642660/تعرف-على-الانجازات-التشريعية-للبرلمان-في-مجال-الدفاع-والحفاظ-على-الأمن-وحماية-مقدرات-الوطن

قام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول بالفصل التشريعي بأداء تشريعي قوي في كافة المجالات حيث وافق المجلس على (146) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر السادة الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ نحو (۱۷۹) مادة ,كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.

وهذه القوانين كان لها أثر إيجابي على كافة الأصعدة.

ويرصد موقع دوت الخليج أبرز هذه الانجازات في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن

في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنيية وأسرهم

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وتعديل بعض احكام القانون

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فض دور الانعقاد الاول

وشهدت الجلسة الختامية لمجلس النواب، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.