/642659/عملاء-فودافون-غاضبون-ليه-نعمل-باقة-كل-يومين-حرام-كده

أعرف عملاء فودافون عن استيائهم لسوء خدمة الشبكة والشركة خلال الفترة الحالية، حيث أن عملاء شركة فودافون يعانون من ضعف الشبكة وانتهاء الرصيد سريعًا.

دوت الخليج شكوى عميل فودافون وكتب اسلام راضي أحد عملاء شركة فودافون، عبر الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "انا عامل باقة لية بيسحب من الرصيد والشبكه الثرى جى مش بتشتغل نت لي انا بعمل باقة كل يومين حرام كدة". خدمة عملاء فودافون خدمة العملاء على 888 من أي خط فودافون ب50 قرش للمكالمة كلها او 16888 من اي خط تاني بنفس تعريفة الخط الأرضي لمساعدتك على مدار 24 ساعة

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