/642658/بنك-الاسكندرية-الشيخ-زايد-العملاء-اسوأ-فرع-وفاقدين-للثقة

هاجم أحد عملاء بنك الاسكندرية، فرع الشيخ زايد بعد مفاجأته بالحجز على نصف مبلغ شهادة تحت بند فيزا مشتريات من بنك الاسكندرية، مما أثار غضبه الشديد لعدم اخباره بهذا الأمر عندما تعاقد مع البنك.

دوت الخليج بنك الاسكندرية فرع الشيخ زايد وكتب عميل بنك الاسكندرية فرع الشيخ زايد عبر الصفحة الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "اسوء بنك اتعاملت معاه، النهارده رايحه افك شهاده لاقيت البنك المحترم حاجز على نصف مبلغ الشهاده تحت بند فيزا مشتريات". مشكلة بنك الاسكندرية فرع الشيخ زايد وتابع العميل مشكلته من بنك الاسكندرية فرع الشيخ زايد ، وقالت: "طبعا انا محدش قالى وانا بمضى ان فى فيزا مشتريات اصلا ولان المفروض انى بتعامل مع هيئه لها احترامها ومش بتعامل مع حد من الشارع كنت بمضى بكل ثقه وياريت حد ساعدنى قالولى ارجعى للكول سنتر والغى الفيزا دى،،انتم بنك وااااقع بكل المقاييس وفاقدين للثقه وخساره انى اتعاملت معاكم بجد".

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