/642656/صعدنا-بأعجوبة-ترتيب-مجموعة-مصر-بعد-فوز-الفراعنة-على-أستراليا-وتعادل-إسبانيا-والأرجنتين

حقق المنتخب الوطني الأولمبي فوزا ثمينا على نظيره منتخب أستراليا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني، والتي جاءت كالتالي:

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

احتل منتخب إسبانيا المركز الأول، في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد حصدهم لـ 5 نقاط، بينما يحتل المركز الثاني منتخب مصر برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين الذي جاء في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضا، وجاء في المركز الأخير منتخب أستراليا برصيد 3 نقاط أيضا.

المركز الأول إسبانيا برصيد 5 نقاط.

المركز الثاني مصر برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث الأرجنتين برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير أستراليا برصيد 3 نقاط.

وبالتالي يتأهل منتخب إسبانيا كمتصدر للمجموعة، بالإضافة إلى تأهل مصر لاحتلالها وصافة المجموعة، بينما ودع منافسات البطولة كل من: الأرجنتين وأستراليا.

وجاءت طريقة صعودنا كالتالي:

تساوي رصيد النقاط بين منتخبنا الأولمبي ومنتخب الأرجنتين بواقع 4 نقاط لكلا منهم

ولكن تأهل مصر بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين، حيث أحرز منتخبنا الوطني هدفين، واستقبلنا هدف وحيد، وبالتالي أصبحنا +1، بينما سجل منتخب الأرجنتين هدفين واستقبل ثلاث، وبالتالي أصبحوا -1.

انتهت مباراة منتخب مصر وأستراليا بفوز منتخبنا الوطني بثنائية نظيفة، أحرزهما أحمد ياسر ريان وعمار حمدي.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى)

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.