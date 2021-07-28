/642655/مصر-تواجه-البرازيل-في-ربع-نهائي-أولمبياد--طوكيو2020

تأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو2020 بعد تحقيق الفوز على أستراليا بهدفيين دون رد في ثالث مواجهات المجموعة ، ليصعد برفقة اسبانيا متصدر الترتيب.

مصر تواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو2020

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في دور الـ 8 من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على حساب أستراليا بثنائية دون رد ، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها بعد تحقيق الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في لقاء سيسعى خلاله أبناء النيل في تحقيق إنجاز طال إنتظاره.

مواجهات مصر والبرازيل

الجدير بالذكر ام المنتخب المصري لكرة القدم حقق الفوز على البرازيل بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات البطولة المصرية التي أقيمت في مطلع العام الحالي، وتقدم المنتخب البرازيلي بواسطة دودريجو في الدقيقة مع الدقيقة 37 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الظهير الأيمن كريم العراقي، والمهاجم أحمد ياسر ريان مع الدقيقتين 48 و65.

وأنطلقت المباراة بين مصر وأستراليا في تمام الواحدة بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت مكة المكرمة ، في المواجهة التي تقام على ملعب مياجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى).

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.