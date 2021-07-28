نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢١ برقم الجلوس ظهرت الان حصري علي موقع ثقفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢١ ، قد قام الكثير بالبحث عليها وها هنا في موقع ثقفني ستحصلون علي رابط النتيجة لعام ٢٠٢١ برقم الجلوس، فقد قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد النتيجة للدور الأول لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وقد قامت الوزارة بتوفير طريقة للاستعلام عن النتيجة رقميا عوضا عن الذهاب للمدرسة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني رابط نتيجة الدبلومات ٢٠٢١ بأرقام الجلوس وكذلك طريقة الاستعلام الصحيحة عن النتيجة خطوة بخطوة

عدد الطلاب الحاضرين ونسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢١ برقم الجلوس

وقد بلغ العدد الإجمالي للطلاب الحاضرين (٧٧٦٠٢٠) وفيما يلي سنستعرض لكم نسب النجاح وهي كما يلي:

أولا التعليم الفني نظام الثلاث أعوام

التعليم الفنى الصناعي قد بلغت نسبته 71,50%.

والتعليم الفني التجاري قد بلغت نسبته 72,40%.

أما التعليم الفنى الزراعي فقد بلغت نسبته 53,72%.

والتعليم الفني الفندقي قد بلغت نسبته 88,38%.

ثانيا التعليم الفني نظام الخمس أعوام

التعليم الفنى الصناعي قد بلغت نسبته 79,06%.

والتعليم الفني التجاري قد بلغت نسبته 95,53%.

أما التعليم الفني الزراعي فقد بلغت نسبته 60,99%.

والتعليم الفني الفندقي قد بلغت نسبته 83,76%.

ثالثا مدارس التكنولوجيا التطبيقية

قد بلغت نسبته 89,97%.

رابعا مدارس الإعداد والتدريب المهني

قد بلغت نسبته 42,82%.

رابط معرفة النتيجة للدبلومات ٢٠٢١ بأرقام الجلوس وخطوات الاستعلام عن النتيجة

يسعي الكثير من الطلاب لمعرفة الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لمعرفة النتيجة للدبلومات الفنية لعام ٢٠٢١ برقم الجلوس وتحصلون فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على رابط الاستعلام عن النتيجة والطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها للاستعلام عن النتيجة وهي كالتالي: