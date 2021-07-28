نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس وطريقة الاستعلام عن النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية هو الخبر الذي يزداد علية مؤشرات البحث في الفترة الحالية، حيث يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات عن نتيجة الدبلومات الزراعية التجارية والصناعية، في مختلف مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية علي ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الآن الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال الدخول علي الموقع الرسمي الخاص ببوابة مركز المعلومات، وقد قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان امس الثلاثاء الموافق 27 من يوليو 2021 عن اعتماد نتيجة الدبلومات، وقد قدم الدكتور طارق شوقي بتهنئة أوائل الدبلومات 2021 وتمني لهم مزيد من التفوق.

نتيجة الدبلومات الفنية2021

وصل إجمالي الطلاب الحاضرين امتحانات الدبلوم إلي “776020” طالب وطالبة منهم ” 18110″ من طلاب نظام الخمس سنوات، و” 757541″ نظام الثلاث سنوات، “369” في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد أشار احد المسؤولين إلي أن وزارة التربية لم يتم تتلقي أي شكاوى أثناء الامتحانات، وفي صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 من يوليو قد تم إرسال مخاطبات من وزارة التربية إلي المديريات في مختلف محافظات الجمهورية بضرورة ارسل مندو بمن كل مديرية تعليمية إلي لجان النظام والمراقبة لاستلام نتيجة الدبلومات كما شدت علي عدم فتح النتيجة أو إرسالها إلي الإدارات التعليمية و المدارس إلا بعد اعتمادها من الدكتور شوقي، كما أشار أيضا ً إلي توفير رابط خاص ليتمكن الطلاب من الاستعلام من النتيجة بسهولة ويسرو وصل إجمالي عدد الطلبة الأوائل إلي 22 طالب وطالبة من بينهم 16 طالبة و6 طلاب من عدد 14 محافظة علي مستوي الجمهورية، ومن خالفة الحظ في التيرم الأول سوف يقوم يتم عقد امتحان الدور الثاني له يوم 14 من أغسطس المقبل وتصل نسبتهم إلي نحو 27.37%.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

يسعى العديد من الطلاب إلي معرفة النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس وللاستعلام عن النتيجة الخاصة بك يمكن اتباع الخطوات التالية: