حرص السفير د. سامح أبو العينين قنصل عام مصر في شيكاجو على نقل تهاني وفخر مصر والجالية المصرية بفوز اللاعب علي فرج ببطولة العالم للرجال، واللاعبة نور الشربيني ببطولة العالم للسيدات في رياضة الاسكواش والتي أقيمت مؤخراً، وذلك خلال حفل تكريم تم تنظيمه بمقر القنصلية العامة في شيكاجو.
وشارك في حفل التكريم رموز الجالية المصرية وأسر أبطال مصر بالإضافة إلى الجهات المنظمة من الاتحاد الدولي للاسكواش وجامعة شيكاجو العريقة وعائلة "والتر" الراعية للبطولة الدولية.
هذا، ويعكس الاكتساح المصري في رياضة الاسكواش، والاحتفال الأمريكي المصري بذلك في ولاية الينوى، مكانة مصر وتفوقها الرياضي وتميز الشباب المصري على المستوى الدولي وتفوقهم في تلك الرياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفاء القنصلية العامة في شيكاجو بفوز اللاعب علي فرج واللاعبة نور الشربيني... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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