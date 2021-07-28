عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى جانب السفير على الحلبى، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالعماد "عون" فى زيارته لمصر، فى إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، وثمن الدور الأساسى للجيش اللبنانى الوطنى للحفاظ على الاستقرار والتوازن فى لبنان، فى إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقرى ضامن لتماسك واستقرار الدول. من جانبه، أعرب العماد "عون" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إليه تحيات الرئيس اللبنانى "ميشيل عون"، ومؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصرى فى دعم لبنان فى جميع المجالات، امتداداً لدور مصر المحورى لحفظ الاستقرار فى المنطقة العربية بأسرها. وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية فى العديد من المجالات.

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