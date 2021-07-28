صور.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - وأشار الهجان إلى أن المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1.500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، وتستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.



وقال محافظ القليوبية وفقا لبيان اليوم الأربعاء: "إن نصيب محافظة القليوبية منها جميع قرى وتوابع مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك فى إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، والتى تستهدف تطوير الريف المصرى ورفع قدرات البنية الأساسية من كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة وتابع بمركز شبين القناطر".



وبدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال رفع كفاءة مركز شباب كفر شبين لمتابعة الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية الشهر المقبل.



كما تابع أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقرية كفر شبين، حيث التقى الهجان بمهندسى وعمال شركة الغاز، موجها باستكمال باقى الوصلات المنزلية، حيث وصلت نسبة الأعمال بقطاع الغاز على مستوى مركز شبين إلى نسبة 60%.



واستكمل الهجان جولته بمتابعة أعمال توسعة مدرسة "كفر الدير" بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويقام المبنى الجديد على مساحة 165 مترا ومكون من 6 فصول دراسية ومستهدف الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر المقبل.

كما شاهد المحافظ أعمال توسعة مدرسة "الشهيد رمضان حماد عامر" الابتدائيه المشتركة ورياض الأطفال بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه، مع إحلال المبنى القديم بنسبة تنفيذ 80%، ويقام المبنى الجديد على مساحة 165 مترا ومكون من 8 فصول دراسية.

وتابع أيضا أعمال توسعة وإحلال المبنى القديم لمدرسة "على الدبيسى" الإعدادية بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 72%، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع نهاية شهر نوفمبر المقبل، إذ شدد الهجان على ضرورة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد لخدمة أبناء تلك القرى.



كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد، والذى يضم المركز التكنولوچي، وتتم الأعمال بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أى معوقات، وتبلغ تكلفة الإنشاء 27 مليونا و400 ألف جنيه، ومدة عملية الإنشاء 18 شهرا.