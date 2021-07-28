مدرستان ومحطة معالجة.. أبرز أعمال «حياة كريمة» فى المنيا

كما تفقد ناىٔب المحافظ عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بعدد من قرى مركز مغاغة تضمنت محطة معالجة برطباط، ومد وإحلال وتجديد شبكات المياه بشم البحرية، كما تفقد أعمال إنشاء مدرستى الشيخ زيادة الاابتداىٔية الجديدة، والشيخ زياد الإعدادية الجديدة، والموقع الذى تم اختياره لإنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسى.
شدد ناىٔب المحافظ على أن يتم تنفيذ الأعمال وفقا للرسومات الهندسية، ومطابقتها لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة" تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وأنه لن يسمح بأى تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات.
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