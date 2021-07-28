مدرستان ومحطة معالجة.. أبرز أعمال «حياة كريمة» فى المنيا

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، تنفيذ مشروعات المبادرة الرىٔاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرىٔيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير 192 قرية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد.





كما تفقد ناىٔب المحافظ عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بعدد من قرى مركز مغاغة تضمنت محطة معالجة برطباط، ومد وإحلال وتجديد شبكات المياه بشم البحرية، كما تفقد أعمال إنشاء مدرستى الشيخ زيادة الاابتداىٔية الجديدة، والشيخ زياد الإعدادية الجديدة، والموقع الذى تم اختياره لإنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسى. شدد ناىٔب المحافظ على أن يتم تنفيذ الأعمال وفقا للرسومات الهندسية، ومطابقتها لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة" تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وأنه لن يسمح بأى تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات.

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