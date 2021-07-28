صور.. الهجان يستقبل أوائل الدبلومات الفنية بمحافظة القليوبية

جدة - نرمين السيد - استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أوائل المدارس الثانوية الفنية الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفنى وأولياء أمور أوائل الطلبة.





وقدم محافظ القليوبية التهنئة لهم على تفوقهم الدراسى، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الدراسية والعملية. كما قدم التهنئة والشكر لقطاع التعليم الفنى بالمحافظة على الجهد المبذول فى تحقيق هذه النتيجة المشرفة، متمنياَ التوفيق لجميع الطلاب.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية سير انتظام امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية " الديناميكا" الشعبة العلمية " رياضة" من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للتأكد من بدء الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التى تواجه الطلاب بأقصى سرعة.

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