إليسا تتعاون مع الملحن مروان خوري في أغنية جديدة.. «تفاصيل»

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تتعاون المطربة اللبنانية إليسا مع الملحن مروان خوري في أغنية جديدة لم يُكشف عن اسمها حتى الآن، ولكن من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجأت.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أغنية إليسا الجديدة بالتعاون مع الملحن مروان خوري.

إليسا تستعد لتسجيل أغنية جديدة

وغردت إليسا بتويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "زيارة غالية من علي المولى وجايبلي هديتين.. أول هدية صورة أبي لتبقى حد قلبي، وتاني هدية أغنية دغري فاتت على قلبي.. قولو مبروك اخترنا أول أغنية رسميًا وما رح خبركن مفاجأتها".

وأضافت إليسا في تغريدة أخرى: "نسيت أقول أن الأغنية كمان من ألحان مروان خوري".

إليسا تعلن ارتباطها عاطفيًا

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن ارتباطها عاطفيا، مشيرة إلى أنها تعيش حاليًا قصة حب.ووجه أحد متابعيها سؤالا لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، وجاء فيه "هل تعيشين قصة حب؟".وأجابت إليسا قائلة: "نعم"، مصحوبة بالكثير من القلوب.، كما كشفت عن أنها تمتلك منزلاً في باريس، وأن أفلام عادل إمام وأحمد حلمي تضحكها.

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلًا غنائيًا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان وائل كفوري.

إليسا تثير جدلًا برأيها في تشكيل الحكومة اللبنانية

و بظل الإستشارات النيابية الملزمة التي تحصل في البلد، رشّحت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ إسمًا لتشكيل الحكومة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ كتبت بمنشور: "أنا برشح ​سارة اليافي​ لرئاسة مجلس الوزراء!". وتابعت: "شبعنا فاسدين !". وأثار رأي إليسا الجدل بين المتابعين بين موافق ومعارض.