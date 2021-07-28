بنك القاهرة يغضب عملائه.. ما السبب؟

غضب عملاء بنك القاهرة من اشتراط سريان بطاقة الرقم القومي كي يتم عمل أي معاملة من بنك القاهرة، ورآى العملاء أن هذه الخدمة تتسبب في تعطيل ما يفعلوه.

دوت الخليج

مشاكل بنك القاهرة

كتب عميل بنك القاهرة المصري عبر حساب موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "عايز افهم مين العبقري ال اشترط ان بطاقه الرقم القومي تكون ساريه لاي تعامل مع البنك هو تكدير للمواطن وخلاص تلاكيك يعني لو مرتب اتحشر ف مكنه.. وليه اصلا الفلوس ماتتردش ف الحساب ف خلال ساعات... ليه لازم نعمل اعتراض ع المعامله... وننتظر ايام وشرط بطاقه الرقم القومي تكون ساريه وتعقيدات وقرف وخنقه وزهق وقرف وخنقه وتعقيدات وزهق.. الناس هتكفر بسببكم".

رد بنك القاهرة

حرص بنك القاهرة بالرد، وكتب: "طبقا لتعليمات البنك المركزى فانه يلزم احضار مع العميل بطاقة الرقم القومى ساريه للتمكن من القيام باى معامله داخل كافة الفروع و نعتذر و نؤكد بأننا حريصين على تحسين مستوى الخدمة وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها عملاؤنا برجاء إرسال رقم تليفون حضرتك في رسالة خاصة للصفحة وسوف يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالاتصال بحضرتك ؛ و يرجى العلم انه فى حالة استخدام بطاقة الخصم المباشر من خلال الماكينات التابعه للفروع فأنه يتم الانتظار من يومين الي ثلاثة ايام عمل لرد المبلغ تلقائيا فى حالة عدم الرد يقوم العميل بالذهاب الى الفرع التابع له الماكينة و ابلاغهم بالحدث ليقوموا بعمل الجرد و رد المبلغ ؛ اأما اذا كانت المعاملة من خلال ماكينات تابعة للشركات الخارجيه دون خصم المعامله علي العميل دون حصول العميل علي المبلغ يتقدم العميل بالاعتراض بعد الكشف علي حسابه الخاص".